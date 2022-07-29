中央傳促內銀借萬億助內房 內媒：國有銀行開始主動聯絡企業洽放貸

昨日早段內房股仍然受壓，但中午外電報道中央擬再出招後，下午復市刺激普遍內房股反彈，不少更由跌轉升，時代中國（1233）和新城發展（1030）全日收升約2.5%；寶龍地產（1238）和合景泰富（1813）升約1.8%。

金融時報：人行放2000億 冀5倍槓桿

報道提到，中國有關部門希望借此推動國有銀行將有關貸款資金最大槓桿化至5倍，總共籌集約1萬億元。根據最近獲國務院批准的計劃，銀行將使用人行的貸款，並連同以市場利率貸款的自有資金，為停滯不前的房地產項目提供再融資，以填補發展商未完成樓盤項目所需的資金缺口。

不過，報道引述銀行高級管理層和分析師表示，鑑於銀行難以在爛尾樓盤項目上取得理想回報，預計最終貸款規模難以達到1萬億元目標金額；他們又稱，只有在發展商銷售或出租未曾出售的樓盤，而產生足夠現金流以償還新貸款的情况下，人行的再融資計劃才見效。

分析：爛尾樓回報欠佳 或難達萬億目標

早前有報道，國務院已批准成立一個規模最高達2000億至3000億元的房地產基金計劃，用於拯救包括中國恒大（3333）在內逾12家內地房地產商。據報，該基金已獲建行承諾注資500億元，並從人行取得300億元貸款額度；監管機構及地方政府將會揀選合資格接受支援的房地產開發商，透過向內房認購其發行的金融產品，或向國企提供貸款收購問題房企的地產項目等方法，注入資金救助內房企業；另外，有傳中央正考慮制定一項發行棚改專項債券的全國政策，惟細節、規模等尚未最終確定。

明報記者