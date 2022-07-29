DFI零售盈轉虧 美心半年蝕兩億

總銷售額微升1%

上半年總銷售額按年升1%至140億美元，當中集團的附屬公司銷售額跌1%至45億美元，但不計及去年下半年Giant Indonesia的重組影響，集團基礎銷售額升2%。DFI零售集團表示，美心上半年為集團造成2600萬美元（約2.02億港元）虧損，主要受本港疫情防控措施及內地封城政策影響餐飲生意。在截至3月底6個月，集團應佔聯營公司內地超市業務永輝虧損約3800萬美元，同店銷售額在今年首季有所改善並恢復盈利。

在其他子公司方面，由於北亞和東南亞地區收入強勁復蘇，健康和美容部門盈利能力顯著提高。不過，該業務的附屬公司基本營業利潤為7600萬美元，較去年同期減少7800萬美元，按年減少51%。主要因健康和美容業務的強勁利潤增長，和IKEA的貢獻增加，但被雜貨零售、便利店的利潤貢獻減少和數碼化的營運投資所抵消。

談及市場前景，DFI零售集團稱，疫情對集團業務造成重大不利影響，供應鏈受壓及通脹亦影響利潤表現，預計今年全年利潤將顯著低於去年。然而，公司仍對旗下業務優勢充滿信心，並相信集團為推動數字化進行額外投資，待疫情影響消退後，能改善集團門店和營運標準，將成為可持續增長。