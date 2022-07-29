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日本城母企全年少賺13%

【明報專訊】家品店日本城的母公司國際家居零售（1373）收市後公布截至4月底全年業績，期內只賺2.21億元，按年跌逾13%。不過，上一個財年的2.55億元盈利中，有逾7099萬元屬保就業補貼。每股派末期息0.12元，全年派0.267元，按年增0.025元。國際家居零售昨收報2.85元，升1.42%。

抗疫物資需求旺 平均交易額增

零售業務繼續為集團的主要收入來源，並錄得持續增長，增幅為8%。集團表示，增長源於抗疫物資需求旺盛，帶動每筆交易的平均金額增加；而且集團增加代工產品的比重，擴大了客戶群。此外，由於年初新冠病毒快速檢測劑的需求增加，批發業務及發放特許經營權等收入較去年急升91%至2802萬元。

集團表示，香港、澳門及新加坡三大市場均持續錄得盈利。當中佔集團總收入89.3%的香港業務收入錄得持續增長，期內升9.3%至26.1億元，同店銷售增長達6.7%，增幅按年升2.3個百分點。店舖網絡方面，截至4月底的店舖總數為384間；在下半財年期間，集團於港澳共新增3間分店，但減少了2間海外特許店。集團稱，將繼續於香港物色地點開設新店，尤其是在新建公營房屋及新發展的住宅地區。

集團展望，未來將繼續整合電子平台和實體店之間的庫存記錄、與其電子商務營運商合作，以刺激電子商務業務增長；又會擴展其代工產品、提升其OEM品牌的滲透率。