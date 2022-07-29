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普拉達中期多賺逾九成 不派息

【明報專訊】普拉達（Prada）（1913）公布，截至今年6月底中期業績，受惠歐美市場銷售急增，純利按年增長逾九成至1.88億歐元，每股盈利0.074歐元，不派中期息。不過，近年一直是Prada重要市場之一的中國，受疫情因素困擾，上半年度銷售額則按年下跌。

Prada上半年收益淨額約19.01億歐元，以固定匯率計算，按年升22.5%。零售渠道銷售淨額18.72億歐元，增長26.4%；特許權費收入2852.4萬歐元，增加22.2%。上半年毛利率增3.4個百分點至77.7%，主要受惠於盈利能力更高的銷售組合。經調整EBIT錄得3.31億歐元，按年升99.4%。

Prada股價昨日績前升1%。以地域分隔，按固定匯率計算，集團上半年亞太區零售銷售減少6.7%，乃由於政府當局在爆發新冠疫情後所實行的限制措施，導致中國零售銷售下滑所致。有關限制措施於6月放寬，令有關零售銷售情况改善，而有關跌幅由該地區內所有其他國家，尤其是韓國及東南亞錄得雙位數增長所抵消。

歐洲零售銷售急增89%

受期內第二季的內地消費及旅遊業復蘇所帶動，按固定匯率計，歐洲零售銷售急增88.7%；美洲市場零售銷售增加41.1%；日本市場的零售銷售增加28.2%。

有關銷售仍然受持續實行的限制措施影響，而第二季度的增長進一步加快。中東的零售銷售增加24%。