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美GDP連跌兩季 市場估放慢加息 10年債息跌至3個月低 美股早段續升

【明報專訊】美國繼首季GDP按季折合成年率下滑1.6%後，次季出乎意料收縮0.9% ，連續兩季經濟收縮，符合技術衰退的普遍定義。分析師原預期美國上季GDP按季折合成年率可增長0.5%，數據比預期差主要反映通脹高企令消費增長放緩，加上企業減少庫存投資，並在聯儲局加息的影響下，住宅及非住宅的固定投資減少。經濟衰退的憂慮，令部分投資者押注聯儲局可能放慢加息，美股三大指數午夜前微升。美國民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）轉軚支持拜登的氣候議程，刺激可再生能源板塊早段急升。

與聯儲局議息日期掛鈎的掉期合約顯示，交易員押注聯邦基金利率將在今年底前達到3.3厘左右的峰值，較目前水平高出約1厘左右。聯儲局此前預測今年底的利率中位數為3.4厘。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚由3厘以上，最多跌至2.816厘。美國10年期國債孳息率跌至2.6厘水平，是4月以來低位。

拜登：經濟放緩正常

鮑威爾否認衰退

GDP數據公布後，美國總統拜登表示，隨着聯儲局採取措施降低通脹，經濟放緩並不出奇。他強調就業市場仍然強勁，即使美國面臨歷史性的挑戰，美國仍走在正確的道路上，在經歷這過渡期後將變得更強。聯儲局主席鮑威爾周四凌晨宣布連續第二個月大幅加息0.75厘，並否認美國處於衰退。

E-Trade投資策略董事總經理Mike Loewengart稱，聯儲局已明確表示，控制通脹是首要任務，因此不太可能因連續兩季負增長而改變方向。與鮑威爾立場一致的美國財長耶倫本周曾強調，美國經濟衰退的官方仲裁者——美國全國經濟研究所（NBER）對經濟衰退的定義，是「多數經濟領域的經濟活動連續多個月下滑」，由於美國每月仍創造近40萬個就業職位，因此不符合衰退的官方定義。

穆迪分析首席經濟師贊迪（Mark Zandi）稱，美國並未陷入衰退，但增長接近停滯。最新數據反映通脹高企、消費者信心轉弱及供應鏈波動，對美國經濟的挑戰。受加息影響，住宅固定投資按季折合成年率跌14%。去年提振GDP的企業庫存，拖累次季的表現，令經濟總量減少兩個百分點。

零售轉弱 百思買降利潤預測

隨着美國6月消費者物價指數（CPI）按年升幅達9.1%，維持在40年高位，為經濟產出貢獻三分之二的消費者支出，在次季按季折合成率僅增1%。由於通脹打擊需求，電子產品零售商百思買（Best Buy） （美：BBY）下調今年的銷售額和利潤預期，成為最新一家在業績公布前發預警的零售商，其股價早段先跌後回升。

（綜合報道）

[國際金融]