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Meta季度收入首跌 股價早段插逾8%

【明報專訊】Facebook母企Meta（美：META）次季收入按年跌1%至288億美元（約2246億港元），是首次季度收入按年倒退，而且無論是收入或盈利均遜預期。Meta將疲弱的表現歸咎於宏觀經濟壓力，並預期廣告商將縮減支出，令未來幾個月前景黯淡。Meta股價早段最多跌逾8%，低見154.85美元。

朱克伯格：經濟似進入衰退

Meta行政總裁朱克伯格稱，情况似乎比一季之前惡劣，並形容目前似乎已進入衰退，他認為難以預測衰退周期的嚴重程度和持續時間，但預期這將對數碼廣告業務產生廣泛影響。跟其他大型科技企業一樣，Meta認為匯率變動對其收益構成壓力，尤其是歐元兌美元疲軟，倘沒有匯率因素，上季收入將按年增3%。

利潤連跌3季 近10年首次

廣告需求轉弱，Meta上季每個廣告均價按年跌14%。Meta即將離任的營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg）稱，Meta仍在研究如何抵消蘋果私隱政策變化的影響。蘋果的新政策對收集用戶數據投放廣告實施更嚴格的限制。

Meta上季淨利潤按年大跌36%至67億美元，低於分析師預期，也是Meta連續3季利潤下跌。自2012年第四季以來，該公司未曾經歷過如此長期的利潤下滑。儘管上季用戶在Facebook和Instagram平台使用Reels短視頻的時間增長30%，但Meta尚未將此功能有效貨幣化。Meta旗艦軟件Facebook上季的每日活躍用戶按季增800萬，總數為19.7億，高於分析師預期。

此外，聯邦貿易委員會（FTC）入稟三藩市的聯邦法院，阻止Meta收購虛擬實境（VR）軟件公司Within Unlimited。FTC稱，該公司為VR設備開發軟件，包括流行的健身軟件Supernatural，恐Meta在收購後壟斷VR領域。

（綜合報道）

[國際金融]