葉創成：市場變數多 續買綠債

【明報專訊】筆者兩星期前(7月15日)在本欄發表〈綠債風險低 可愈跌愈買〉的文章,指即使政府綠債(4252)跌破發行價,惟筆者仍然深信綠債是低風險的收息工具,而且經過價格調整後,當時它的實際息率已升至3厘,值得增持;此計劃亦已付諸實行,筆者於見報當日以98.5元增持不少綠債,而綠債過去兩星期亦反覆回升,昨日收報98.85元,較增持價98.5元上升0.36%,加上持有綠債一日便收息一日,堪稱「既賺息、又賺價」。今日筆者將分析何以港股短期仍充滿變數,目前不是逞英雄的時候(It is not the time to be a hero),有閒錢投資還是以增持綠債為佳。