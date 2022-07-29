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葉創成：市場變數多 續買綠債

【明報專訊】筆者兩星期前（7月15日）在本欄發表〈綠債風險低 可愈跌愈買〉的文章，指即使政府綠債（4252）跌破發行價，惟筆者仍然深信綠債是低風險的收息工具，而且經過價格調整後，當時它的實際息率已升至3厘，值得增持；此計劃亦已付諸實行，筆者於見報當日以98.5元增持不少綠債，而綠債過去兩星期亦反覆回升，昨日收報98.85元，較增持價98.5元上升0.36%，加上持有綠債一日便收息一日，堪稱「既賺息、又賺價」。今日筆者將分析何以港股短期仍充滿變數，目前不是逞英雄的時候（It is not the time to be a hero），有閒錢投資還是以增持綠債為佳。

憂佩洛西訪台 暫不敢買股票

坦白說，筆者現時最擔心的是美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）擬率團訪問台灣一事，佩洛西居美國候補總統第二順位，僅次於副總統賀錦麗（Kamala Harris），而中方已經多次表明堅決反對佩洛西訪台的立場，指如果美方一意孤行，挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。

筆者認為，佩洛西率團訪問台灣一事，屬重大的尾端風險（tail risk），即按常理的話，發生的機會很低；不過，若一旦發生的話，將帶來重大不利影響。故此，即使筆者現正留意某一、兩隻股票，惟在此重大變數前，暫寧願揸多些現金及綠債，持盈保泰，等事件明朗化後再說。

BNO移民回港避暑 證香港仍是福地

另外，筆者早前於本欄也說過，買綠債便是對本港、對政府的支持，近日筆者經歷的兩件事，亦加強了此信念。第一件事是在一個多星期前，筆者的家人身體不適向沙田威爾斯親王醫院急症室求醫，雖然筆者與家人一起在急症室通宵等待了10多個小時後，他才有牀位上房，但經過醫護人員近日專業及細心的照顧，家人病情現已好轉，港府能夠提供如此質優價廉的公共醫療服務，料可吸引大部分港人繼續留港生活、工作、創富及退休，由港府發行的綠債也值得港人投資。

第二件事是，筆者近年也有一些朋友BNO移民至英國，不少都感嘆當地生活條件遠不如本港；其中一名中小型科網公司的老闆，他們一家人去年移民到英國後，本月一起回港放暑假，原因是英國現正受熱浪侵襲，而當地絕大部分住宅均沒有安裝冷氣，目前起居生活難捱。由此可見，雖然本港近年經歷不少挑戰，惟不少優勢仍然保持，始終仍是福地，相信只要繼續專心做好自己的事，便可望吸引更多移民人士回流，而在此過程中，筆者很樂意藉投資綠債向政府提供發展所需的資金。

[葉創成 創富倉]