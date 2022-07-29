港人當地可承按五成至六成 利率約3.5厘

【明報專訊】Emanuel表示，他的客戶一般會全數付款，如果要在當地承做按揭，需要向大阪的中國銀行提交申請，並有3項要求，第一，銀行對物業的評價額為2500萬日圓或以上（約143.6萬港元）；第二，申請者在港有價值500萬日圓（約28.7萬港元）年收報稅收入；第三，環聯信貸報告沒有不良紀錄。貸款額普遍為五成至六成，目前按揭利率約為3.5厘。