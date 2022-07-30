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外匯基金半年蝕1442億 歷來最差 分析憂美衰退續加息 下半年料未止血

【明報專訊】外匯基金繼今年首季錄虧損近500億元後，半年再錄巨大虧損。金管局總裁余偉文日前預告上半年錄巨虧言猶在耳，金管局最新公布上半年投資虧損1442億元（表1），單是第二季已虧損逾900億元，是歷來表現最差的半年。上半年債市投資損手高達559億元，港股以外其他股票投資虧損最大，佔732億元，港股虧損則相對較少，只有85億元，股、債、外匯投資全部見紅。有分析認為，美國積極加息，令下半年投資環境不利基金投資，料基金再錄虧損，惟蝕幅可能收窄。

明報記者 鄺海盈

金管局昨日亦公布第二季外匯基金數據，外匯基金投資虧損擴大至954億元，較第一季增近倍。當中，僅香港股票投資錄得收益，轉虧為盈賺9億元，令上半年港股投資虧損收窄至85億元，惟其他股票投資虧損再擴大一倍至486億元。非港元資產外匯估值由第一季賺137億元，轉為虧損265億元，債券投資虧損則收窄至212億元。

總資產半年縮水近8％

截至今年6月底，外匯基金總資產縮水至4.2萬億元，較去年底減少3,597億元或7.87％（表2）。過去3年基金投資收入合共6899億元，至6月底投資盈餘仍有6079億元，但仍較去年底減少近2000億元。基金回報率錄得虧損3%，去年則錄正回報4.1%，過去3年平均數錄得正回報5.3%。

金管局總裁余偉文表示，金融市場於上半年經歷嚴峻的挑戰，通脹、貨幣政策收緊、地緣政治等問題令投資環境急劇轉差，股債市場同時下跌，導致債券、股票和外幣投資均錄損失。不過，他指出，基金蝕幅僅為3%，仍低於環球債券虧損14%及股票市場虧損21%，反映外匯基金穩健的長期資產配置及因應市場變化作出的防禦部署，有助穩定中長期回報。

余偉文：基金表現勝環球債市股市

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示，由於美債及美股在外匯基金的投資中佔比甚大，在加息周期下，美債的帳面價格急跌，而美國科技股亦由今年初高位急跌兩成。在美匯走強下，其他貨幣匯價下跌，基金投資一些非美元資產，如海外投資物業亦錄得跌幅，股債同跌，令上半年外匯基金大幅虧損。

麥萃才認為，下半年仍有可能再錄虧損，惟蝕幅可能收窄。鑑於美國加息態度依然強硬，料年底利率升至3.5厘，進一步影響債券市場。債券組合根據市場價格調整，令帳面錄得虧損，惟實際蝕幅未必很大。市場憂慮美國經濟衰退，道指現時仍處於高水平，一旦衰退出現，美企盈利下跌，美股有機會再出現大幅調整，令外匯基金再錄跌幅。