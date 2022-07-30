按證連續4月加定按息 累升1.4厘

李令翔：如憂加息 可選定按

現時定息按揭利率較H按實際利率為高，一般H按息率為H+1.3厘，封頂息2.5厘，李令翔表示，由於聯儲局已展開加息周期，置業者必須考慮按揭利率日後會繼續上升的風險，而定息按揭能減低面對利率波動的風險。

金管局再接96億港元沽盤

昨日與樓宇按揭相關的港元1個月拆息中止11連升，報1.30941厘，H按息繼續達到封頂上限。港匯再貶至7.85水平，觸發弱方兌換保證，金管局周五再接錢，沽出12.3億美元，銀行體系結餘將於8月2日減少96.56億元，至1555.02億港元。

另金管局公布，6月份新增按揭貸款按年減少5.9%，只有514億元；當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加4.7%，至71億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少17.1%，至311億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加27.6%，至132億元。第二季末負資產住宅按揭貸款宗數則較第一季末減少近半，至55宗。