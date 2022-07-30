美加息帶動 渣打季績勝預期

渣打上調今年業績指引，加上業績好過預期，股價在下午復市後由下跌2.86%轉升，最高見57.35元上升2.59%，收市升幅收窄至0.27%報56.05元。渣打在倫敦股價高開2.72%後升幅亦收窄，截至晚上9時折合報54.07港元，較本港收市低3.53%。

淨息差升至1.35厘 下半年料續擴

因利率上升，渣打第二季淨息差按季上升0.06厘至1.35厘，上半年淨息差則上升0.1厘至1.32厘。該行預期淨息差在下半年擴闊，全年料將升至1.4厘，按年升0.2厘，明年則再升0.2厘，達1.6厘（表2）。在息差拓闊下，渣打上半年法定淨利息收入，以固定匯率計算按年升12%至36.38億美元。渣打上半年有形股東權益回報率為9.9%，按年升1.2個百分點，該行維持有機會提前在2024年達至10%目標的指引。截至上半年，渣打普通股權一級資本比率為13.9%，處於13%至14%的目標範圍。渣打目標在未來3年向股東回饋50億美元資本，目前已完成14億美元。洪丕正表示，回購或派息是因為資本比率健康穩定，該行亦奉行漸進增加股息的政策。

渣打上半年預期信貸損失為2.63億美元，其中2.37億美元是中國內地商業房地產貸款所作出撥備，另有7000萬美元與斯里蘭卡外幣主權評級被下調有關。近月內房企業債務問題進一步惡化，對於需否進一步撥備，洪丕正認為目前言之尚早，不過政府現在已積極促進房地產活動，成交已有所上升。

對於內房貸款對集團的風險，洪丕正指其內房風險敞口為37億美元，超過一半有抵押，相對集團在內地整體風險敞口640億美元，內房佔比不大，上半年已作的撥備保守而足夠。他又表示，其內房貸款集中在一二線城市，沒有涉及爛尾樓業主斷供按揭事件。