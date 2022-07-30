moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

內地商業房貸影響 渣打香港撥備升6倍

【明報專訊】香港首季受新冠第五波疫情影響，銀行分行營運受阻，影響渣打香港的財富管理收入，今年上半年渣打香港基本營運收入按年減少6%至17.37億美元，加上該行需為在港記帳的內地商業房地產貸款作預期信貸損失撥備，令貸款撥備按年急增6.29倍至30.6億美元，渣打香港上半年的除稅前溢利，按年下跌49%至4.19億美元。雖然香港市場仍是渣打營運收入最大來源，不過渣打英國業務受惠於息差擴大，稅前賺4.37億美元，取代香港成為貢獻最多稅前盈利的市場。

英取代港 貢獻最多稅前盈利

不過單計第二季，渣打香港仍為最大稅前利潤來源，按年下跌25.54%至2.74億美元，按季則反彈90.2%，營運收入按年跌幅收窄至1.34%至8.83億美元，按季反彈3.4%。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，防疫措施第二季放寬後，客戶活動量和經濟活動恢復，是第二季迅速反彈的主要原因，財富管理銷售和信用卡消費按季均錄雙位數增長。業務恢復情况在按月有所改善，向好趨勢在第三季延續。近日H按的實際按息已升至封頂水平，禤惠儀表示港元拆息持續上升，有合理預期最優惠利率將會上調，實際時間視乎銀行體系總結餘、拆息上升速度和聯儲局加息幅度。部分中小銀行已上調H按鎖息上限，對於渣打是否也有意上調，禤惠儀表示，該行正在積極研究，將適時公布，若實際按息長期到達封頂水平，鎖息上限則有調整的必要。