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科技股急挫 阿里美團跌逾6%

【明報專訊】內地股市回軟，加上中美元首對話無成果，科技股成為「開刀」對象，阿里巴巴（9988）、美團（3690）等拖累大市，科技股普遍跌逾4%（見表）。恒指昨早高開24點見全日高位，午後跌幅擴大，收市跌466點或2.26%，報20,156點。在跌市期間，投資者趁低撈貨，港股成交創過去1個月高位，較周四增約43%，超過1200億元。

匯豐昨發表「中國離岸戰略」報告稱，在低估值及中國政策方向更清晰下，本港股市正在好轉，預計恒指全年有望見25,410點，並看好京東（9618）、阿里、比亞迪（1211）、李寧（2331）等12隻股份。

匯豐看好港股年內見25410

昨日港股跌穿10天線，險守2萬點。科指成分股全線下挫，跌幅最小的是聯想（0992），收報7.59元，跌0.78%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報59.5元，跌近9%。藍籌方面，百威（1876）周四公布第二季業績後，股價插逾8%，成跌幅最大藍籌。市場避險情緒濃厚，投資者轉追公用、基建股，港鐵（0066）及長江基建（1038）微升逾0.5%。個別股如商湯（0020）獲納入深港通，但股價持續受壓，挫逾5%。此外，北水淨流出7.05億元，較上日增逾10倍。亞太區主要股市中，只有台、韓股升，日本、內地及香港偏軟。

匯豐報告表示，本港股市近七成市值與中企直接有關連，在中國經濟增長好轉、地緣政治有緩和迹象下，將支持港股的前景，惟長遠流動性問題仍然會成為港股的隱憂。報告又稱，未來五大投資主題包括政策寬鬆、消費復蘇及ESG（環境、社會和企業管治）等，並預期更多中概股回流本港市場，可能會改變傳統上以金融股為重心的恒生指數。

新股方面，騰訊（0700）持股近兩成的檸萌影視（9857）昨首日招股，綜合多家券商數據，未獲足額認購，孖展額僅708萬元。