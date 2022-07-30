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百勝中國次季少賺54% 勝預期

【明報專訊】在內地經營肯德基、必勝客及小肥羊等食肆的百勝中國（9987），公布第二季度業績。疫情及封控措施令同店銷售下降，淨利潤按年減少54%至8300萬美元，部分被集團對美團點評按市值計價的股權投資淨收益所抵消，每股季息0.12美元。集團季內嚴控成本，令業績好過預期。

展望第三季，疫情反覆或續影響利潤率，但公司對前景有信心，維持全年淨新增1000至1200家門店的目標。百勝中國昨逆市做好，收報366.8元，升1.4%。

簡化菜單社區團購應對封城

首席執行官屈翠容表示，上半年內地疫情爆發令業務受嚴重影響，但集團的新措施及壓縮成本令業務表現好過預期。她舉例，於上海封控期間，集團簡化菜單來提升營運效率；又推出社區團購服務，即使只有10%至15%分店能營運，仍達到封控前的40%營業額。集團期內推出包含雞腳、雞翼尖的新產品，以善用食材、壓低成本，又透過縮短分店營運時間、削減宣傳開支去減少支出。她強調，面對原材料價格上升，集團未來會繼續在不損產品質素的前提下盡力壓低成本，而非選擇加價來提升業務表現。集團與供應商長期合作，能夠降低來貨價格。

展望下半年，由於牛肉價格、水電費持續上漲，首席財務官楊家威對同店銷售表現取態審慎。但他提到，上半年間大部分新分店在3個月內已達收支平衡，表現理想，將繼續擴展分店網絡。