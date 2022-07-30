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iPhone撐住 蘋果收入按年升2% 上季少賺逾一成 稱經濟放緩投資審慎

標籤：經濟

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）上季業績勝預期，即使受到供應鏈短缺及中國封城的不利影響，上季收入仍有單位數增長，不過升幅已是疫情以來最慢季度，當中更只靠iPhone銷售支撐表現；上季盈利亦下跌逾一成。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）接受訪問時稱，有見部分業務出現疲弱，但仍然看好蘋果今季收入將會加速增長。面對宏觀經濟放緩，蘋果將更審慎作出投資決定。昨天開市初段，蘋果股價升逾3%。

明報記者 蔡穎霖

截至今年6月25日止3個月，蘋果收入按年微升1.9%至829.59億美元，稍勝市場預期的828.1億美元，惟增長幅度遠遜去年同期的36%，甚至是前一季度的逾8%。每股攤薄盈利按年雖跌7.7%至1.2美元，但仍勝預期的1.16美元。一如疫情以來的做法，蘋果沒有提供今季的業績指引。

季度收入增速爆疫後最慢

近年被視為蘋果重要發展引擎之一的服務部門，上季收入按年增長12.1%至196.04億美元，稍低於市場預期的197億美元，增幅亦是2015財年第四季收來最低。

公司財務總監Luca Maestri於業績會上強調，服務部門的表現符合預期，即使增長放緩至12%，但仍跑贏公司整體。

Luca Maestri又表示，由於受到宏觀經濟拖累，上季數碼廣告收入增長放緩。不過，蘋果公司整體服務的付費訂閱用戶逾8.6億，按年增加1.6億；而近年iPhone用戶的數量仍在增長，表明有關部門仍能通過新客戶帶來增長。資料顯示，蘋果服務部門的業務包括Apple Music、iCloud、App Store、Apple Pay和維修等。

收入按產品劃分，以iPhone上季貢獻406.65億美元最多，勝市場預期的383.3億美元；收入按年升2.8%，亦是唯一錄得增長的分類。庫克表示，由於供應限制，iPad、Mac及可穿戴設備、家居和配飾上季表現受壓，3類產品收入按年分別下跌2%、10.4%及7.9%。

大中華收入跌1%勝預期

若以地區劃分，美洲仍是蘋果第一大市場，收入按年增加4.5%至374.72億美元。在日圓急跌的情況下，蘋果來自日本的收入按年急跌15.7%，錄得54.46億美元。大中華區則微跌1.1%勝預期，收入錄得146.04億美元。

庫克稱，有見中國市場在6月份的供應和需求都有明顯改善，公司在「618購物節」間獲得強勁的銷售表現。蘋果由昨天起，在中國市場舉行一連4天的減價促銷活動，庫克表示跟「清貨」無關。