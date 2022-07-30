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全球智能手機出貨跌7.3% 蘋果市佔第二

標籤：經濟

【明報專訊】研究機構Strategy Analytics報告指出，2022年次季全球智能手機出貨按年下跌7.3%至2.91億部，其中三星出貨量按年增加9.5%至6250萬部，以市佔率21.5%排行第一。蘋果公司（美：AAPL）以16.3%市佔排行第二，創下近10年以來表現最好的第二季度，出貨量按年增加3.3%至4750萬部。小米（1810）則以13.6%市佔排行第三，出貨量按年急挫25.2%至3950萬部。

小米出貨量急挫25.2%

平板電腦市場方面，上季出貨量按年下跌15%至3890萬部，其中Android系統上季出貨量下跌21%至1920萬部，雖然仍以49%市佔排行第一，但是近10年以來首次跌穿50%。若以品牌劃分，蘋果以市佔38%排行第一，上季出貨量按年下跌7%至1480萬部。排行第二的是三星，上季累計出貨710萬部平板，按年下跌13%；聯想（0992）以市佔9%緊隨其後，出貨量按年下跌25%至350萬部。

Strategy Analytics指出，受累於通脹持續高企，消費者信心不斷下降，但由於用戶偏好混合工作模式，加上平板電腦出貨量繼續超過疫情前水平，反映市場對移動計算的需求依然存在。展望未來，因應不斷增加的宏觀經濟壓力、消費者信心低企、不斷演變的疫情及持續的俄烏戰爭，今年下半年市場將面臨更大挑戰。