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上半年疫情競爭影響 和記電訊轉蝕近億

標籤：經濟

【明報專訊】經營港澳流動電訊業務的和記電訊香港（0215）罕見上半年由盈轉虧，虧損9600萬元，去年同期則賺3100萬元，主要受到競爭、疫情等因素影響，令企業服務需求下跌，惟漫遊服務需求稍升；此外，實名制影響令客戶數目跌7%，只有300萬戶。每股仍派中期息2.28仙。業績公布前，和記電訊股價昨日跌約2%。

實名制下 客戶數跌7%

期內總收益22.98億元，按年減少10.41%，客戶服務收益減少4%，其中本地服務減少6%；漫遊服務則升10%。受供應鏈限制影響，硬件及其他產品收益亦下跌21%。上半年集團 EBITDA按年跌近7%，主要因為受服務收益下跌及建設流動通訊網絡，導致網絡營運成本上升影響；而扣除折舊和攤銷後更錄得虧損，期內LBIT為4300萬元，去年同期EBIT為9200萬元，集團表示，主要受去年頻譜牌照續期，以及為滿足數碼體驗需求上升而加大網絡基建及相關技術的投資，導致折舊及攤銷增加。

截至今年6月底港澳客戶總數較去年同期減約20萬戶，客戶數目跌是受本港電話智能卡實名登記今年3月1日開始所影響。每月後繳客戶流失率0.7%，按年收窄0.4個百分點。本地後繳淨ARPU（每月每戶平均收入）亦跌7%至149元。和記電訊主席霍建寧稱，集團今年啟動700兆赫頻段5G商用網絡，並對業務前景樂觀，有信心可重回正軌，帶來穩健的本地營運業績以及在過渡至正常營運環境前，維持強勁現金流。