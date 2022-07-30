上半年疫情競爭影響 和記電訊轉蝕近億

實名制下 客戶數跌7%

期內總收益22.98億元，按年減少10.41%，客戶服務收益減少4%，其中本地服務減少6%；漫遊服務則升10%。受供應鏈限制影響，硬件及其他產品收益亦下跌21%。上半年集團 EBITDA按年跌近7%，主要因為受服務收益下跌及建設流動通訊網絡，導致網絡營運成本上升影響；而扣除折舊和攤銷後更錄得虧損，期內LBIT為4300萬元，去年同期EBIT為9200萬元，集團表示，主要受去年頻譜牌照續期，以及為滿足數碼體驗需求上升而加大網絡基建及相關技術的投資，導致折舊及攤銷增加。

截至今年6月底港澳客戶總數較去年同期減約20萬戶，客戶數目跌是受本港電話智能卡實名登記今年3月1日開始所影響。每月後繳客戶流失率0.7%，按年收窄0.4個百分點。本地後繳淨ARPU（每月每戶平均收入）亦跌7%至149元。和記電訊主席霍建寧稱，集團今年啟動700兆赫頻段5G商用網絡，並對業務前景樂觀，有信心可重回正軌，帶來穩健的本地營運業績以及在過渡至正常營運環境前，維持強勁現金流。