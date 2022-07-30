愛馬仕次季銷售按年升兩成勝預期

以地域劃分，法國今年上半年的收入增幅最大，按年升41%至4.8億歐元，日本以外的亞太區收入就錄得15%增長至26.65億歐元，是增幅最小的市場。集團執行主席Axel Dumas指出，法國銷售大增主要受惠於旅客消費，內地銷情因4、5月的疫情防控措施而受影響，不過上月的銷售額已錄得雙位數的增長，截至今個月集團仍對內地需求趨勢充滿信心。Axel Dumas透露，愛馬仕的鐘表及珠寶產品已在本月初加價3%至5%，未來目標是將手袋及其他皮具的產量每年提升約7%，現正在法國提高產能，料於未來5年開設5個工作坊。他強調，面對全球經濟的擔憂，愛馬仕沒有看到任何需求放緩的迹象。以上半年計，集團收入錄得54.75億歐元，其中鐘表部門收入按年上升55%至2.62億歐元，而佔上半年總收入43%的皮具及鞍具錄得23.58億歐元，按年只上升12%。

歐萊雅總銷售升13%

另外，美妝集團歐萊雅（L'Oréal）受惠於化妝需求反彈及強勁的高檔產品表現，抵消了內地疫情影響，第二季可比總銷售亦升13%勝市場預期，逾183.6億歐元（折合約1463.8億港元）。集團指出，上海的封城措施影響第二季初的產品交付，不過大部分防控措施放寬後，內地上月的收入增長已復雙位數。外電報道，由於戴口罩等防疫措施影響化妝需求，歐萊雅的大眾化妝品部在疫情期間亦受影響。