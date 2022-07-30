聯交所擴規管 股份獎勵設限

3年內更新計劃須股東批准

新規定將於明年1月1日生效。聯交所表示，是次共收到58份來自廣泛界別的回應意見，均支持統一規管股份計劃監管框架。修訂後，上市公司向個別參與者授予股份超過1%個人限額，或向關連人士授予超過0.1%的股份，均須經股東批准。此外，向上述參與者、關連人士等授予股份，須個別逐一披露詳情。

至於涉及現有股份的股份計劃，公司須於年報中披露每項股份計劃的概要，以及有關年內授出現有股份的資料。針對主要附屬公司的股份計劃，將採用《上市規則》第17章，而其他非重大附屬公司的計劃則須符合第14章（適用於出售或視作出售附屬公司股權）或14A章的規定。

此外，聯交所亦對《GEM上市規則》作出一項輕微修訂，令有關GEM上市公司日後發行費用支付日期的規定與主板一致，該修訂將於今年10月1日生效。