美核心PCE增速回升 徘徊40年高 三大油企上季利潤逼3600億 股價急升

市場預期，油組及盟友（OPEC+）在下周會議宣布增產的機會不大，國際油價上漲。周五到期的9月結算布蘭特期油價格昨升3%，漲至每桶110美元。10月合約漲至每桶104美元。受惠於能源價格高企，加上豐厚的煉油利潤，三大石油巨頭埃克森美孚（美：XOM）、雪佛龍（美：CVX）及殼牌（美：SHEL）上季利潤合計達460億美元（約3588億港元）創新高。

油企科企績佳 美股早段漲

美國最大油企埃克森美孚表示，由於石油和燃料產量增加及成本削減等因素，次季利潤達179億美元，幾乎是去年同期4倍，創歷史新高，其股價早段升逾4%。雪佛龍上季也錄得破紀錄的116億美元利潤，其股價早段升8%。雪佛龍表示，儘管憂慮經濟放緩，但石油及燃料需求仍然強勁。至於殼牌亦連續兩季利潤創新高，股價早段升3%。

受油企，以及亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）等科技巨企業績帶動，美股三大指數早段上漲，納指升約1%。串流媒體設備製造商及廣告商Roku（美：ROKU）警告廣告銷售疲軟，股價早段挫逾25%。晶片巨頭英特爾（Intel）（美：INTC）連續兩季收入下滑，並下調今年餘下時間的銷售和利潤預測，反映疫情期間的強勁需求轉弱，其股價早段挫一成。

文職薪酬成本升5.1%新高

受通脹高企影響，美國6月個人消費支出按月增1.1%，較分析師預期高出0.2個百分點。不過經通脹調整的實際支出按月僅增0.1%。至於美國6月個人收入則按月增長0.6%，略高於預期。不過經通脹調整的可支配收入按月跌0.3%。雖然收入追不上通脹，聯儲局密切關注的文職工人薪酬成本指數在6月按年升5.1%，是2002年有紀錄以來最高。

美國經濟數據轉弱，市場預期聯儲局放慢加息步伐，對利率敏感的美國2年期國債孳息率跌至2.88厘，而美國10年期國債孳息率更跌至2.6厘。

美元兌日圓跌穿134.26

部分對冲基金將沽空日圓的倉位平倉，美元兌日圓昨連跌3天，已較7月中高位跌近5%，昨跌破134.26的50天平均線，至133水平。每百日圓兌5.9港元。迹象顯示，聯儲局可能已接近加息周期尾聲，推升風險資產價格。比特幣價格昨晚升穿2.4萬美元，逾6周高位，本月升28%。以太幣昨晚在1720美元水平徘徊，本月升幅七成。

（綜合報道）

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