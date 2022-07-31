標指7月升9% 20個月最勁 憧憬美息近頂 分析：市場回暖或令通脹再升

儲聯局上周宣布將聯邦基金利率上調0.75厘，消息未有打沉股市，反致美股兩日全線做好，上周五三大指數表現仍亮麗，納指一度大漲逾2%，收報12,390點，升1.9%，7月累計漲幅高達12.3%，為自2020年4月以來最好。標指上周三至周四兩日累升3.9%，以聯儲局公布加息後兩日的走勢計，升幅破歷史紀錄，周五單日升1.4%至4130點。道指7月則累漲6.7%，上周五單日升約1%，收報32,845點。

納指7月漲逾一成 逾兩年最大升幅

美股隨加息而倒升，債市7月亦顯著反彈，10年期國債孳息率由6月高位3.5厘跌至周五的2.65厘。外媒分析，市場或估計美聯儲「最鷹」時期已過，不過，部分分析師未必這樣樂觀。Nuveen首席投資策略師Brian Nick認為，聯儲局若未能靠「收水」明顯減慢經濟增長，需求或因金融市場回暖而反彈，令通脹不受控制。

美國通脹為隱憂外，政局同樣為市場所憂慮，包括美國眾議院議長佩洛西本周可能出訪台灣。時富財富資產管理顧問黎永良認為，政局令全球股市走勢難料，除了佩洛西行程外，俄烏戰爭、美國經濟數據等因素均使股市大幅波動，亦令美股8月繼續是「消息市」，估計只有個別板塊受惠於時局，如軍工股、半導體股等，但提醒早前相關板塊已升了不少，水位未必太多，醫藥股亦視乎疫苗技術而有變化，而科網股則因業績一般，不太看好。

另外，美國證交會終將阿里巴巴（9988）列入可能除牌名單，拖累阿里ADR（美國上市預託證券）周五較港收市急挫5.8%，折合收報87.7元，騰訊ADR亦較港收市跌1.1%至折合303.5元，全日港股ADR指數挫124點，收報20,032點。

黎永良稱，市場早已預期阿里「上榜」，料對本港科網股影響不大，惟整體港股8月走勢同樣受消息左右，暫時只看好受中國國策祝福的板塊，如環保、電動車、環境等，價低時不妨低撈。

金管局再接逾19億港元沽盤

隨着港美息差繼續拉闊，港匯再次觸及7.85弱方兌換保證，昨日凌晨金管局承接19.23億港元沽盤，沽出美元，本港銀行體系結餘在周二將跌至1535.79億港元。

明報記者