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聯儲局大手加息 美30年定按息急回

標籤：經濟

【明報專訊】外電報道，在美國聯儲局上周三將聯邦基金利率上調0.75厘一日後，美國按揭利率隨即急跌，當中受市場歡迎的30年期固定按揭平均利率原先在上周三為5.54厘，翌日已降至5.22厘，至周五更進一步跌至5.13厘。

投資者湧入 債券孳息跌

報道指出，按揭利率在聯儲局召開會議前幾天的變動不大，不過一直緩慢地由6月中突破6厘的高位回落。同時，按揭利率下跌亦是在美國商務部公布第二季GDP後，由於錄得連續兩季經濟收縮，被廣泛認為是一個衰退信號，投資者湧向相對安全的債券市場，令債券孳息率下跌，按揭利率的走勢與美國10年期國債孳息率相近，後者上周五亦跌至2.65厘水平。

《Mortgage News Daily》首席運營官Matthew Graham認為，今次按揭利率急跌並不尋常，更有趣及不常見的是，因為投資者通常會先湧向最基本、無風險的債券，因此按揭利率較美國國債孳息率下跌得更快的現象，正好與一般情况相反。他又稱，過去一個月的利率轉變，令投資者現時更喜歡持有按揭債務。

此外，較低的按揭利率似乎對潛在買家只有輕微刺激。房地產經紀公司Redfin的報告指出，由於按揭利率已從近日高位回落，過去一個月的搜索量和看房量略有上升。但買家興趣上升未有轉化成新的購房合同或銷售，待售房屋的供應量正在緩慢增加，亦有報導稱更多賣家降價出售房屋。