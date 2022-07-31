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潤地旗下物業減免租半年 最多涉25億人幣

標籤：經濟

【明報專訊】華潤置地（1109）公布租金減免計劃，旗下物業減免租金最多半年，料減免總額介乎約22億元（人民幣．下同）至25億元（ 兩者均含增值稅 ），佔集團截至去年底止年度經營收入約1 %。據公告，減免租金的細節視乎物業地點、當地政策、租戶行業、租戶情况而定，其中物業類型包括購物中心、寫字樓、體育中心及其他商用物業。

華潤置地同日公布6月銷售數據，期內總合同銷售金額為396.9億元，按年升2.5%，總合同銷售建築面積約為171.59萬平方米，按年少29%。期內權益合同銷售金額按年增21.9%至296.3億元，權益合同銷售建築面積按年少19.8%至約125.56萬平方米。

集團今年至今累計合同銷售金額按年跌26.6%至約1210.4億元，總合同銷售建築面積按年挫39%至約587.17萬平方米。期內累計投資物業實現租金收入則按年跌5.9%，至約80.9億元。集團提到，6月已減免部分租金，投資物業已確認減免租金金額錄得約17.5億元。

華潤萬象盈喜 料中期多賺30%

華潤置地旗下華潤萬象（1209）則發盈喜，估計中期純利按年增25%至30%，因收購公司財務併表及市場外拓，促使集團物業管理在管建築面積大增，加上來自華潤置地及第三方業主的合約商業項目數量上升，推高商業運營管理服務收入。