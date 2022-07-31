市場憂歐央行錯誤啟動加息周期 入冬或衰退

2011年4月加息陷混亂 致歐債危機蔓延

經濟前景的不確定性增加，意大利與德國的國債息差近期擴大。投資者開始押注新冠疫情帶來的財政壓力，對意大利等國家來說過於沉重。高盛預計到年底，意大利與德國的10年期國債息差將由目前約2.3厘，擴大至2.5厘（見圖）。

當歐洲央行在7月出人意表宣布加息半厘，市場的關注焦點卻是其對抗「歐元區碎片化」的傳導保護工具（TPI），允許歐洲央行未來在二級市場購買成員國的資產，購買重點包括公共部門的證券，以免成員國之間的國債息差擴大。

不過，要成為TPI援助對象需符合一系列條件，包括成員國有否遵從復蘇基金的改革進程。倘意大利未能履行改革承諾，很可能無法成為TPI的受助對象。《金融時報》指出，倘意大利的改革及投資計劃，偏離該國政府與歐盟委員會的協商內容，將妨礙意大利從復蘇基金領取更多撥款，而脆弱的意大利經濟不會是唯一受害者。雖然該基金是一次過援助措施，應用於新冠疫情所引發的經濟困難，但它同時是歐洲深化財政一體化的新嘗試，若該計劃因意大利而失敗，將窒礙歐洲未來擴大財政合作。

歐洲改革中心（Centre for European Reform）高級研究員Luigi Scazzieri稱，歐洲聯合借貸的構思正面臨威脅，復蘇基金的成敗將取決於它能否在意大利取得成功。隨着意大利大選將於9月底舉行，意大利政府能否趕及實現原定在今年底達成的改革進程，以換更多撥款仍是未知數。

[企業地球村]