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用一粒冰塊決定營銷策略

中小企老闆或是初創企業遇到其中的一個難題是，要將自己的產品讓更多的潛在客戶知道，應該要用上哪一個營銷方策略呢？大品牌還好，因為通常有好的資源，策略也有規可循，不過其實Marketers在看到林林總總可以執行的點子時，也一樣存在營銷「選擇困難症」。

用ICE冰塊決優先排序

做產品開發初期，其實有一套框架可以用於決定產品初見雛形，其實也可以用於營銷方法的決策。冰塊ICE是指Impact（影響力），Confidence（信心度）和Ease（容易度）。

銷售不是唯一的考量

影響力(Impact)是指如果方案成功執行帶來目標的影響有多大，當然目標可以不同，不一定是銷售額或銷售數量，可以是接觸到新客戶的數量，帶來試用登記的數量等等。如果多於一個，就應該先將目標分為主要目標，和次要目標，最簡單就先以主要目標套入框架評分。

第二為信心度(Confidence)即是有多大信心能夠成功執行達到理想的目標。最後是容易度(Ease)就是營銷點子是否容易執行，當然也可以轉化成需要多少資源和時間去完成。

以上的三個量度，可以用1至10去評分，1是最低，10是最高。最後將三個數字相乘，成為最後的ICE冰塊指標，指標越高，就應該優先考慮。

讓決策更系統有理據

這個框架，除了可以用於營銷，對於改善產品，甚至乎新產品測試市場要做最小可行性產品(Minimum Viable Product)但要決定放什麼功能。還有，已經夠忙的Marketers，還要應付「創意多多」的老闆，都是一個有邏輯科學的決策方案。

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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