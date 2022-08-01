用一粒冰塊決定營銷策略

中小企老闆或是初創企業遇到其中的一個難題是，要將自己的產品讓更多的潛在客戶知道，應該要用上哪一個營銷方策略呢？大品牌還好，因為通常有好的資源，策略也有規可循，不過其實Marketers在看到林林總總可以執行的點子時，也一樣存在營銷「選擇困難症」。

用ICE冰塊決優先排序

做產品開發初期，其實有一套框架可以用於決定產品初見雛形，其實也可以用於營銷方法的決策。冰塊ICE是指Impact（影響力），Confidence（信心度）和Ease（容易度）。

銷售不是唯一的考量

影響力(Impact)是指如果方案成功執行帶來目標的影響有多大，當然目標可以不同，不一定是銷售額或銷售數量，可以是接觸到新客戶的數量，帶來試用登記的數量等等。如果多於一個，就應該先將目標分為主要目標，和次要目標，最簡單就先以主要目標套入框架評分。