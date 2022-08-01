moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

銀債料加碼至450億 保證息率見4厘

標籤：經濟

【明報專訊】財政司長陳茂波在網誌預告，即將發行的第七批銀色債券，發行額將大幅加碼到最多450億元，遠高於年初在財政預算案提出的350億元下限；保證息率亦上調到4厘，高於去年的3.5厘。港府早前完成發行200億元零售綠債，連同今年初財政預算案預告發行最多150億元通脹掛鈎債券（iBond），今次銀債規模再加碼，意味今年根據政府零售債券計劃發行的債券總量將增至800億元，較去年急增六成。

零售債規模 3年增逾20倍

陳茂波表示，金管局將會公布相關詳情。第六批銀債於去年8月10日發行，發行300億元，保證息率3.5厘，共25.7萬人認購，總金額約679.7億元。翻查資料，去年本港因應政府零售債券計劃發行的債券金額，已按年增加近七成至500億元，而2017至2019年暫停發行iBond期間，每年發債規模為30億元，相當於今年發債規模或較3年前大增逾20倍。

第二季GDP今公布 預告續收縮

陳茂波表示，今日將公布第二季本地生產總值，按季比較是有所改善，但按年比較則仍然收縮，只是跌幅應較第一季收窄，情况難言理想。考慮到全球以至本港經濟形勢的最新發展，下月中對本港全年經濟預測進行覆檢時，相信將難免要再次將其調低。

他指出，在覆檢本港經濟預測時，會綜合考慮帶動經濟的「三頭馬車」，即出口、消費和投資的最新情况。出口方面，由於美歐央行相繼加息，經濟轉趨疲弱，本港出口表現將受到拖累。事實上，上周剛公布的6月份本港整體出口貨值按年跌6.4%，當中對歐美市場出口由升轉跌，反映當地經濟轉差對本港出口造成的影響。

陳茂波說，面對短中期的經濟壓力，政府會小心密切注視形勢，適時調整政策應對變化。政府亦正全力籌備11月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，連同同期舉行的香港國際七人欖球賽，將會是香港受疫情困擾兩年多來，恢復與海外聯繫的具國際性標誌的實體項目，將有助激活香港與國際間的聯繫，也有助彰顯香港國際金融中心的地位。