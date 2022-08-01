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北京燃氣藍天：擬發展LNG及再生能源業務

標籤：經濟

【明報專訊】北京燃氣藍天（6828）此前因為在前副主席鄭明傑管理期間，涉及多宗可疑交易停牌，事隔超過一年才於上周復牌。集團執行董事陳凝表示，北燃藍天作為單一大股東北京燃氣的投資平台，未來將探索參與更多北京以外項目，以及投資於LNG（液化天然氣）產業、可再生能源等業務。

停牌逾一年 上周復牌

集團執行董事兼行政總裁李蔚齊表示，集團擬逐步退出壓縮天然氣業務，集中資源發展LNG業務。公司秘書陳雙雙預料，即使集團去年度錄淨流動負債逾28億元，但隨着股份復牌，加上大股東北燃支持，預期仍有可能支持業務進一步發展。陳凝表示，集團期望逐步發展成綜合可再生能源服務供應商。

集團原有本業燃氣業務，去年度銷售量約7億立方米，每立方米毛利約0.4元人民幣。陳凝表示，雖然氣價成本上升，但可向工商業用戶轉嫁成本、加上內地政府亦對民用客戶提供補貼，若做好成本管理，仍有力抵消成本上漲影響。李蔚齊更指，目前工商客戶整體用氣量佔比才約25%左右，但是該等用戶相對民用及運輸車輛使用LNG較多，對LNG業務用氣佔比更可大幅升至70%左右。

儘管北燃目前正與中國燃氣（0384）合作，但李蔚齊指，兩者業務存在競爭，相信隨着北燃藍天復牌，母公司會集中協助集團發展。他表示，此前集團在重整過程中已退出一些虧損業務，並表示不排除進一步向前管理層提法律行動保障公司權益。他形容，今次成功爭取股份復牌並重新上路「得來不易」，期望將來做好管理及風險監控，令投資者重拾信心。