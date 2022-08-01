金科服務向母企「輸血」 擬授15億人幣貸款

關連貸款年利率為8.6厘

金科服務表示，關連貸款年利率為8.6厘，自今年12月20日起每半年付息一次，年期為自提取日起至2024年12月20日，金科股份自2023年1月20日起須償還貸款兩成本金，此後自2023年6月20日起每半年償還一次，但每個還款日有兩個月的寬限期。違約罰息方面，若在寬限期前未能償還貸款，將按年息8.6厘的1.5倍額外支付違約利息，亦即每年12.9厘。根據公告，金科股份將需要提供資產抵押擔保，包括不少於4.2萬個停車位及不少於200個商舖物業。貸款列有先決條件，包括須獲獨立股東批准等，股東特別大會將於8月18日舉行。

截至去年底止金科服務手持現金及定期存款約51.67億元，集團稱貸款將由內部資源撥付，不會由上市所得款項淨額中撥付，提供貸款後公司未來12個月仍擁充足營運資金。

金科服務表示與金科股份保持長期穩定的合作關係，貸款協議將使對方更靈活地調配其整體中短期營運資金，項目完成後將獲委聘提供物管服務。集團又指，考慮到公司有權變現抵押資產，亦可將派發予金科股份的股息、日常及一般業務過程中應付費用或款項抵銷貸款，故認為違約風險相對較低。