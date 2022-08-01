美經濟轉弱 9月加息料放緩

聯儲局經過一連兩日開會，一致表決通過，於本港時間上周四凌晨宣布將聯邦基金利率上調0.75厘；聯儲局在發表的政策聲明中強調，儘管當地就業增長仍保持強勁，但近期已有迹象顯示消費和生產已經放緩，反映當局自3月以來採取一系列激進的加息行動正開始發揮作用。值得注意的是，是次聯儲局的政策聲明對於可能採取的下一步行動沒有提供明確的指引，似乎在為放緩加息步伐預留空間。

鄧啟志分析，近來美國首次申領失業救濟人數緩緩上升（見圖1），而且成屋銷售已連續5個月下跌（見圖2），反映當地經濟增長有放緩跡象，料此趨勢會至少持續至明年初，令聯儲局不願意進一步大幅加息，或至少願意放緩加息步伐。他續說，近日油價等大宗商品價格已從高位回落，對於美國控制通脹有滯後幫助，亦減低聯儲局須加息壓抑通脹的壓力。

利估值回升 美股近見底

假如聯儲局一如預期放緩加息步伐的話，鄧啟志認為，這對於美股估值屬正面，有利美股見底回升：「市場現對美股盈利預測仍然偏高，仍有下調空間，例如某間當地大型零售上市公司剛公布的上季業績便比較差，估計陸續會有更多上市公司公布遜於預期的業績，市場因此會下調它們的盈利預測，所以美股或仍有下行空間，但由於聯儲局減慢加息料令美股估值回升，所以美股現已更接近底部了」。

另外，恒指於去年12月20日、今年1月6日及2月25日低位分別為22,665、22,709及22,718點，曾出現三底支持，惟隨着俄烏戰爭問題發酵，恒指於3月2日收報22,343點，跌穿三底支持後，3月15日低見18,235點，即使近月出現反彈，4月上旬及6月下旬靠近22,600點附近均未能突破，可見前支持已變為阻力（見圖3）。

港股短期料續震盪 下季聚焦二十大

鄧啟志分析，除了美國眾議院議長佩洛西擬率團訪台此不明朗因素外，內地逾200個工程延誤樓盤所帶來的業主暫停償還按揭問題如何發展亦有待觀察，故此他預期恒指短期後市震盪為主，除了中美角力需要維持鬥而不破外，三大變數轉趨向好，才可支持恒指回升，「第一，內地居民暫停按揭供款的問題需要系統性解決；第二，要持續見到內地政府刺激經濟措施；第三，要見到內地企業盈利開始見底，這要8月出上半年業績才可以評核，暫時我們在這方面傾向保守」。

展望下季的話，鄧啟志分析，最重要的焦點便是二十大，「二十大出來的結果將影響內地未來5年經濟政策走向，會決定港股第四季是否回升，甚至決定2023年會否是一個新的機會」。

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