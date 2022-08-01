息口升 上市企業融資趨難 業界：部分公司借財仔應急

明報記者 陳偉燊

應收應付帳款或重估 影響盈利

有主管財務的上市公司高級管理層表示，市場銀行貸款主要以港元同業拆息定價，因此近期利息成本已見增加，現時發債貸款方要求息率一般更由8至10厘起跳，較過往高3至5厘。他又提到，若債券年期只餘一年到期，企業通常會提前與貸款方商討續期、更新債券條款等，但現時申請延期及批出新融資明顯已較前困難。他提到，近期已經有其他上市公司為應付短期債務，甚至要向財務公司「撲水」紓困。

另一方面，企業在供應商及客戶層面亦可能因資金壓力受影響，例如客戶付款以至供應商出貨出現困難，引發應收及應付帳款要重估，間接影響企業盈利。

立信德豪會計師事務所董事、業務發展及市場總監林鴻恩（圖）就預料，隨着全球進入加息周期，企業利息將支出增加，拖低企業利潤；由於尋求貸款時，普遍以利息覆蓋率作為重要參考指標，若現金流因利息支出減小，將影響企業尋求融資的機會。

至於息口及資金成本上升對經濟產生的影響，林鴻恩估計會滯後約3至6個月，並指現時企業上市集資、上市公司配股及發債，甚至尋求銀團融資會遇到困難，取得新融資規模已見縮減。他相信，在取得融資已難，若碰上生意困難，更勢對上市公司達至持續經營產生影響。

料短期內盈警個案續來

林鴻恩又提到，隨着市場大幅波動，企業金融及投資物業等資產估值勢將下跌，進而影響企業盈利、利息覆蓋率等，並相信短期內會有更多因估值因素而起的上市公司盈警個案發生；又提到當債權人及大型金融機構會比之更看重有價值的證券抵押下，一旦他們收緊對企業融資，更恐觸發滾雪球般拋售資產，進一步壓低資產價值。

倘上市公司最終要步上債務重組，林鴻恩指出，一般會將債務延期，例如以「新債冚舊債」，以較長到期日，息率先低後高的新債務去再融資。惟企業重組債務，很多時被評級機構視為違約處理，最後引致融資成本更昂貴，甚至觸發債務交叉違約條款，變成火燒連環船。