Lalamove冀加強自行培訓解人才荒

吸納港應屆畢業生培育人才

香港近年掀起新一波移民潮，加上疫情防控等因素，對就業市場帶來一定衝擊。余浩然表示，疫下Lalamove的員工流失率未有明顯增加，但形容疫情「打亂很多事情」，增加招聘困難度且拖長招聘時間。他補充說，一旦公司有職位空缺，將會同步對外和對內開放，條件適合的員工亦有機會調動部門或職務。

余浩然指出，目前Lalamove全球共有超過1500名員工，當中涉及策略制定的「職能團隊」，近兩年已增長一倍至超過300人，來自超過20個國家，期望今年下半年再增聘50至70名員工，實際數量即視乎市况而定。

他指出，即使有約七成職能團隊員工的工作與數據、科技相關，但數據需要經過篩選、分析等工作，才能進入應用的環節，亦是貫穿Lalamove的日常運作，故不限於開發人員等「科技人」。據介紹，Lalamove的職能團隊包括技術部、商業營運部（細分為商業數據部、客戶體驗部、司機營運部和市場部）及產品部。