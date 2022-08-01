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內地7月綜合PMI 52.5 按月降1.6個百分點

標籤：經濟

【明報專訊】國家統計局昨日公布，7月綜合採購經理指數（PMI）為52.5，比上月下降1.6個百分點，反映中國企業生產經營總體維持恢復性擴張範圍。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，中國經濟景氣水平有所回落，恢復基礎尚需穩固。

國家統計局：恢復基礎尚需穩固

以行業類別劃分，7月份製造業PMI為49，較上月下降1.2個百分點，製造業景氣水平有所回落；非製造業商務活動PMI則為53.8，較上月下降0.9個百分點，連續兩個月處於恢復性增長區間。

趙慶河表示，7月份PMI下降受傳統生產淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣度走低等各項因素影響。其中紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業PMI繼續處於收縮區間，明顯低於製造業總體水平，是上月PMI回落的主要因素之一。

從製造業PMI指數的構成上看，五大構成項目均較上月均有所回落，其中生產指數和新訂單指數分別為49.8和48.5，分別按月下降3和1.9個百分點，均處於收縮區間，反映7月份製造業供需在6月份疫情緩和一輪快速釋放後有所回落。

趙慶河認為，表態反映市場需求不足的企業佔比連續4個月上升，本月超過五成，市場需求不足是當前製造業企業面臨的主要困難，估計行業恢復基礎尚需穩固。