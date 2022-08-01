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只適用肉類海產 水果蔬菜澱粉等不適合

【明報專訊】ZenxTag Technology Limited共同創辦人周子詠表示，城大已在2018年和今年分別獲美國及中國內地批出有關智能食品標籤的專利。ZenxTag在今年初成立，並向城大取得有關技術的授權。

至於已經退休、現時身在英國的城大化學系前特約教授林漢華為公司顧問，未來會協助開拓歐洲市場。早前，該公司已成為歐洲Active and Intelligent Packaging Industry Association（AIPIA）的會員。

在5月底舉行的2022年「挑戰盃」全國賽香港區選拔賽（香港大學生創新及創業大賽）決賽中，該公司獲得「初創企業」組別三等獎。此外，該公司月前還分別獲得城大的HK Tech 300計劃和科技園的IDEATION計劃的10萬元種子基金資助，並正申請成為科技園的培育公司。

周子詠承認，該公司的智能食品標籤只適用於高蛋白質包裝食物，主要是肉類和海產。蔬菜、水果、穀物、澱粉質、碳水化合物等並不適用，因為它們在腐壞過程中不會產生生物胺，或分量太少。至於奶類食品，除了芝士在腐壞過程中會產生較多生物胺，其他奶類食品散發的生物胺亦太少。

毋須用電 適合持續檢測

不過，相對於「高效液相色譜儀」（HPLC）和無線射頻辨識（RFID）標籤等其他方案來說，一次過使用、毋須用電、可以持續不間斷地檢測、每個成本不超過0.04元的智能食品標籤，仍然有很大的優勢。

舉例說，若使用每部售價數十萬元的「高效液相色譜儀」來檢測食品的生物胺，每次檢測成本就高達2000元以上，只能作為食品抽樣檢查之用，而不是全部檢查，亦無法持續不間斷地檢測。

[新經濟新天地]