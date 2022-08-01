陳智鑾：投資新盤要留意發展商質素

買入呎價或計入未來升幅

現時新盤供應比上年是多了不少，投資者可以有更多選擇。投資新樓盤有幾個因素要特別留意。首先是發展商，過去大家會比較在意不同發展商的質素，不過，最近幾年投資者亦要留意發展商的背景，財政狀况等。例如近日有不少內地樓盤因為資金、經濟狀况等問題而相繼停工，有部分母公司更加出現財困，股價大跌，甚至陷入法律訴訟，有被清盤的風險，情况會否蔓延至香港暫時未知。投資者須了解項目是否與內地發展商有關連，發展商是否有足夠資金完成項目等，以保障自己權益。

其次，過往部分新盤的開價會比較進取，不時會聽到某些新盤呎價會比同區舊樓高一兩成，甚至三成。當然，樓齡新、設計時尚、設施應有盡有等都是呎價較高的原因，但有時發展商會連同將來樓價升幅，亦計算在呎價之中，即是投資者買入的呎價已包括了未來一定升幅。

過往一段很長的時間，各國都持續採取寬鬆的貨幣政策，環球資金氾濫，香港物業處於一個穩定的上升周期，不少人都靠物業致富，更有部分人相信「貴買貴賣」，所以即使新樓呎價即使有一定程度的溢價，仍趨之若鶩，但近年事實證明樓價不一定只會上升，以過高的溢價買入新盤，如果短期持有的話，最終只有蝕讓收場。所以買家在選擇新盤時，要理性對比一二手物業的差價，對於開價太高的樓盤要小心分析是否有獨特之處。

同面積單位實用率或有異 宜現場視察

另外，近年新盤的圖則設計日新月異，因應建築物條例，環保條例所賦予的豁免面積，同樣呎數的單位，實用程度可以有很大差別，建議新買家要到示範單位視察，如相關單位沒有展示，亦一定要仔細閱讀售樓說明書，以了解單位間隔是否合用。

在資金準備方面，受惠於按揭政策放寬，現時部分新樓可以用較高成數按揭，方便預算較少的人士，不過，對於部分有意使用發展商提供按揭（呼吸plan）的投資者，有兩個建議。首先，要留意發展商提供的按揭計劃，如發展商因財力不足而要賣盤，承接項目的新發展商未必會提供同樣的優惠條款給予買家，類似情况近年曾經出現，令大批買家手足無措。

不宜靠呼吸plan 量力而為

其次，買入新盤仍要量力而為，不要因有呼吸plan而買入自己負擔能力範圍外的物業，因為呼吸plan優惠屆滿後，業主仍要回到傳統銀行申請按揭貸款，現正面臨加息周期，未來申請按揭的要求將會比現時更高，買家謹記量力而為。

物業理財專家信達興業董事

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[陳智鑾 理財信箱]