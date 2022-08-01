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外幣短期定存賺息抗通脹

【明報專訊】近日多家本地銀行推出多種貨幣定存優惠，包括港元、美元、人民幣等。鑑於近期投資市場調整，如手上資金充裕，敘做短期定存不失為一個為資金保值、對抗通脹的選擇之一。

明報記者 黃清瑤

港元：中銀最高12個月2.2厘

中銀香港（2388）為不同客戶提供新資金特惠定期存款優惠，透過網上銀行及手機銀行申請的「自在理財」客戶定存12個月，可享2.1厘年利率優惠、「智盈理財」客戶享2.15厘、「私人財富」或「中銀理財」客戶享最高2.2厘息率。如中銀理財客戶存入50萬元，12個月可獲利息1.1萬元。若為現有個人客戶，利率會較低，介乎2厘至2.1厘，視乎客戶級別。富邦銀行優惠利率只適用於全新個人客戶選用Ambassador Banking及網上銀行服務，並需透過分行申請，金額達50萬元以上，定存3個月已可獲2.4厘利率、12個月為3.1厘。若金額介乎100萬至1000萬元，可獲3個月2.5厘。

南洋商業銀行推出「賞加息」定存計劃，定存10萬至100萬元以下，12個月享2厘優惠利率；100萬至500萬元以下享2.3厘優惠利率；500萬元以上享2.4厘優惠利率。

星展銀行推出網上定存優惠，最低起存金額為5萬元，1個月享0.6厘，12個月為2.4厘。如首次開立網上定存，可獲300元現金獎賞。

工銀亞洲客戶透過網上銀行或手機銀行，定存5萬至80萬元以下，享12個月2.7厘；80萬元以上至300萬元以下享2.8厘。

外幣：美元較高息

外幣定存方面，中銀香港提供7天澳元及紐元10厘優惠利率、英鎊及加元為11厘，美元5厘。富邦銀行提供美元優惠定存利率，並只適用於全新客戶，美元定存等值50萬港元以上，3個月可獲3.1厘、12個月可獲3.6厘。若金額介乎等值100萬至1000萬港元，3個月可獲3.2厘息。

南洋商業銀行的「賞加息」計劃，提供美元優惠利率，等值10萬至100萬港元以下，可享1.3厘萬優惠利率，100萬港元以上享1.6厘。

工銀亞洲推出多種貨幣定存優惠，1萬英鎊以上，享12個月1.2厘利率，1.5萬紐元以上，享12個月2.5厘利率，1.5萬紐元以上，享12個月2.1厘利率，1.5萬加元以上，享12個月1.9厘利率。美元定存利率相對較高，1.5萬至10萬美元以下，享12個月2.7厘利率，10萬至100萬美元以下，享12個月2.8厘利率。

人民幣：南商1個月3.5厘

中銀香港為現有個人客戶提供特惠利率，智盈理財及自在理財可享7天10.5厘優惠利率，以50萬元計算，可獲利息1006元；私人財富或中銀理財享11厘優惠利率，以50萬元計算，可獲利息1054元。

若定存1個月，任何客戶均享3.5厘，定存50萬元可獲利息1458元，如憂慮人民幣短期內下跌，7天定存會是較理想選擇。

富邦銀行為全新客戶提供優惠，無論定存3個月、6個月、9個月或12個月，都可享2.7厘優惠利率，惟要求資金達等值50萬港元或以上。

南洋商業銀行的「倍高息」計劃，推出短期定存優惠，個人客戶經網上或手機銀行，定存等值1000港元以上，可享7天13.88厘優惠利率，1個月為3.5厘。

建行亞洲（0939）推出1星期定存推廣年利率優惠，客戶致電分行或客戶經理或親臨分行，定存等值10萬至1000萬港元，享7天11厘優惠利率，若為持有「定期一本通帳戶」，不論新資金或現有資金，透過機銀行、網上銀行或於指定分行之智慧櫃員機敘做定存，100萬元以下資金額外享1厘年利率，存款期由1個月至12個月起。

工銀亞洲客戶定存10萬至50萬元人民幣以下，享1個月1.6厘特惠利率，12個月為2.3厘。50萬元人民幣以上，享1個月1.65厘特惠利率，12個月為2.35厘。

最優惠策略：新客或全新資金優惠較多

多家銀行都推出定存優惠，部分要求為全新客戶或全新資金，對客戶存款金額亦有一定要求。在港元定存方面，倘若定存金額較少，或於50萬以下，可以考慮工銀亞洲，12個月最高2.7厘，高於星展及南洋商業等銀行。倘若定存資金高遠50萬元以上，成為富邦銀行全新客戶，3個月以可獲得2.4厘，遠高於其他銀行。

人民幣方面，上半年人民幣兌美元跌大約5%，有市場分析員預期，下半年下跌空間不大，主要是由於經濟重啟以及政府推出支持政策。倘若對前景有信心，可以考慮南洋商業銀行，7天13.88厘優惠利率，以及中銀香港1個月享3.5厘優惠利率。

最後，外幣方面，如果選擇定存美元，相信美元會走強，中銀香港提供7天5厘優惠及工銀亞洲提供12個月2.7厘優惠最划算。在目前市况下，如果憂慮外幣走勢波動，最好選擇港元定存。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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