陸振輝：人生最重要是知足

人生最難預計的是世事。人生就像風雲變幻，很多時都是人力所不能及。莊子說：「知其不可奈何，而安之若命，德之至也。」愚公雖有移山之心，但也終不及滄海桑田之力；姬昌演六十四卦，也未能盡測世事的撲朔迷離。因此如果力所不能及，就要懂得敬畏天地，要學會泰然處之。

人生最難做到的是知足。老子說：「知足不辱，知止不殆。」人溺死在水中的少，溺死於貪婪則多。過分的欲望永遠是痛苦的根源，懂得知足，就不會自取其辱；懂得進退，就能遠離禍殃。知足常樂，不僅是個人修養，更是個人修行。

人生最難揣測的是人心。高明說：「畫虎畫皮難畫骨，知人知面不知心。」天意難測，但比天意更難測的則是人心。揣測人心，永遠只會讓自己寒心，因此害人之心不可有，防人之心不可無。

人生皆有因果，願你今天回首往昔，得慶當下自在逍遙。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]