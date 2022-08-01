陸振輝：人生最重要是知足

【明報專訊】人生最難找到的是知音。岳飛說：「欲將心事付瑤琴，知音少，弦斷有誰聽？」知音廣義地說未必是交心的好友，還可能是你的博弈對手。表面客套，及不上心心相印；關係密切，及不上靈魂共鳴。就是當天各一方時，不會彼此忘記；當朝夕相處時，又會相對無厭、惺惺相惜。若你得遇知音，就要且行且珍惜。
人生最難預計的是世事。人生就像風雲變幻，很多時都是人力所不能及。莊子說：「知其不可奈何，而安之若命，德之至也。」愚公雖有移山之心，但也終不及滄海桑田之力；姬昌演六十四卦，也未能盡測世事的撲朔迷離。因此如果力所不能及，就要懂得敬畏天地，要學會泰然處之。
人生最難做到的是知足。老子說：「知足不辱，知止不殆。」人溺死在水中的少，溺死於貪婪則多。過分的欲望永遠是痛苦的根源，懂得知足，就不會自取其辱；懂得進退，就能遠離禍殃。知足常樂，不僅是個人修養，更是個人修行。
人生最難揣測的是人心。高明說：「畫虎畫皮難畫骨，知人知面不知心。」天意難測，但比天意更難測的則是人心。揣測人心，永遠只會讓自己寒心，因此害人之心不可有，防人之心不可無。
人生皆有因果，願你今天回首往昔，得慶當下自在逍遙。
《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者
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