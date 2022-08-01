林嘉文：憧憬放慢加息 美匯或下試103

若美匯指數短線跌破105.75支持的話，有機會會進一步下試103.70和101.65支持。惟投資者要注意，現時歐元區及英國都面臨經濟增長放緩、高通脹及烏克蘭局勢所帶來的地緣政治的負面因素，美匯指數在回落前，仍有機會突破趨勢新高109.30。

美元兌日圓中性價位降至136.5

市場預期聯儲局偏鷹程度下降，除有助美國債息回落外，亦帶動美元兌日圓顯著下跌。事實上，美元兌日圓自年初到7月中旬高位已上升20%，在此背景下，若美國債息走勢進一步趨向平穩，美元兌日圓可能會繼續下跌，特別是日圓有望受惠於短倉平倉、貨幣估值便宜，以及日圓再度成為避險工具等因素。

筆者將美元兌日圓的中性價位下調至136.50，至於131.50的目標水平則暫時維持不變。

金價料穩步上試1780美元

另一避險資產黃金，在聯儲局加息後顯著上升，並有望進一步走高，筆者傾向當金價下跌至1710美元時增持。金價自上周跌至1680美元的中期支持後，展現了頗強的反彈走勢，後市若利率和美元進一步回軟，都有望為金價穩步上試1780美元提供助力，至於中期目標則在1830至1870美元區間。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]