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凱基亞洲：美加息符預期 留意匯通達海爾

【明報專訊】上星期其中一個重點為美國議息，最終結果符合預期，惟未有利好港股表現。過去我們曾經指出恒指首個支持水平約為20,000至20,200點（即心理關口20,000點及7月15日低位20,215點），若明顯跌破相關水平，支持水平或將直接下移至5月10日低位的19,178點。與此同時，首個阻力水平則維持於21,291點。

聯儲局上周宣布再加息0.75厘，令聯邦基金利率目標區間升到2.25至2.5厘，幅度符合市場預期。至於縮減資產負債表方面， 9月後的縮減規模會升至上限950億美元。會後聯儲局主席鮑威爾稱，在某個時間點放慢加息節奏可能是合適做法，言論未有如預期般鷹派，有助美股表現。

部分投資者認為，聯儲局主席鮑威爾在記者會暗示了未來或會放緩加息步伐。事實上，由於8月沒有議息會議，如果往後經濟及通脹數據未有大幅偏離市場預期，投資者對持續大幅加息（特別是9月後）的憂慮有機會暫時降溫。只是大家要留意，鮑威爾其實同時指出，加息速度取決於數據，不尋常的加息幅度在下一次會議或許仍是合適，因此投資者不宜過於樂觀。而當局不再提供清晰的利率前瞻指引，亦有機會令市場的利率預測變得更為反覆。

展望未來，大家仍要關注美國經濟表現（GDP年率繼首季下滑1.6%後，次季再收縮0.9%，步入技術衰退） 、美股企業盈利、中美關係及俄烏戰爭等因素，預期美股續呈區間上落，難以成為推動港股向好的利好因素。至於港股基本因素及恒指的走勢分析，我們下星期將會詳細講解。

匯通達專注「下沉市場」 增長可期

有投資者於財經節目上問到匯通達（9878）的投資前景，以下是我們的簡評。集團為內地領先的面向下沉市場（三線或以下城市、縣鎮與農村地區等）的產業互聯網平台，為專注下沉市場的企業客戶提供供應鏈服務和一站式的SaaS解決方案。根據年報共有兩大業務：首先是交易業務板塊，包括自營業務及在線撮合業務；另外是服務業務，收入主要由門店SaaS+訂閱和商家解決方案兩部分構成。透過結合交易與服務兩大業務，助力集團業務持續增長。

下沉市場覆蓋的人口規模和消費規模可觀。資料顯示，2020年下沉零售市場規模為15.1萬億元人民幣，隨着鄉村人均可支配收入不斷上升，消費力度將持續擴大，估計2025年相關市場規模有機會突破20萬億元人民幣，反映行業發展前景吸引。

去年集團持續與行業一線品牌及頭部供應商加強合作。在家用電器、酒水及飲料、消費電子產品，以及交通出行等幾大類別均成功與多家行業領先品牌達成戰略合作，致力為會員店提供高品質的產品。值得留意的是，由於集團針對下沉市場的實際需求，加上貨品種類豐富，令業務受經濟起伏的影響較少。

事實上，雖然第二季內地疫情反彈，但集團業務仍然亮麗。集團早前發盈喜，預計經調整後淨利潤不少於1.8億元人民幣，較2021年同期經調整盈利1.19億元人民幣相比，預計增長不少於50%。當中隨受惠利息支出減少外，交易及服務收入雙雙上升，都推動集團業績。展望下半年，隨着新能源車消費刺激政策陸續出爐，配合農民可支配收入上升，集團下半年業績有望保持快速增長，匯通達股價自今年2月上市後反覆上揚，表現理想。若投資者看好其前景，或可把握每次股價調整時分段買入，作中長線部署。

海爾智家受惠政策可候低吸

我們每星期會探討兩隻股份，今期另一隻焦點股是海爾智家。早前在國務院政策例行吹風會中，商務部副部長盛秋平表示疫情影響，家電消費面臨較大壓力，要求穩定增加家電消費，又稱《關 於促進綠色智能家電消費的若干措施》將於短期內公布。

另外，7月公布的社會消費數據顯示，6月份家用電器和音像器材類消費按年由跌轉升。受惠未來陸續推出更多相關政策，持續推動家電消費，預計未來數月消費將擴大，料有利大小家電企業。大家可以留意以往我們曾經介紹的海爾智家 （6690）。建議買入價24.5元，目標價28元，止蝕價22元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[凱基亞洲 溫研股海]