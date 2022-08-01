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區偉志：NFT除了投資 也可做慈善

【明報專訊】說到NFT，一般人都會立刻聯想到炒賣，或是藉着幾幅頭像式的NFT發達，就像某港星在去年的拍賣會以3000多萬元大賣CryptoPunks一樣。其實NFT除了可作為收藏品外，還有很多用途，例如用作實物的憑證，像威士忌NFT、房地產NFT或音樂NFT等，讓更多人可以參與，使背後的資產更容易在市場流通。NFT也可以代表虛擬資產的擁有權，在元宇宙內作為經濟體系不可或缺的元素。假如代入某些特殊活動及創意，NFT更是X-to-Earn項目內的重要資產（例如Play-to-Earn遊戲內的道具），可以用來作為生財工具，不斷賺取收入。

NFT在加密貨幣世界中，是最容易與現今社會接軌的一環，即使你對虛擬世界或加密貨幣完全沒有興趣，NFT也可與你息息相關。現在已有很多主流品牌發行NFT ，如Gucci、Nike、迪士尼 、林寶堅尼等，他們的目的並非為了發行一款投資產品，而是希望藉着NFT來加強品牌與客戶的互動、宣傳新產品並吸引年青的消費者。Prada今年便推出了Timecapsule NFT Collection，首項產品是年輕設計師Cassius Hirst的新便服，買家可獲贈NFT一個。最近香港也有超跑車主會舉辦25周年慶回歸活動，發行NFT作為入場券。本會舉辦的線下活動也有送出NFT作為出席紀念品。可見NFT在市場推廣方面的應用場景可以很廣。

可用於市場推廣 與客戶增進互動

筆者認為，NFT最有意義的使用場景是在慈善籌款方面。無論是香港或國際都有不少機構推出NFT慈善項目。國泰航空（0293）曾跟慈善機構合作推出「我家在深水埗」義賣項目，讓兒童及青少年繪畫出他們腦海中的深水埗，優勝作品可獲鑄造成5000個NFT公開發售，籌集所得的資金用於支持貧困兒童的教育和發展。

外地方面，有藝術家透過人工智能NFT發行商Art Blocks，捐贈價值350萬美元的以太幣予無國界醫生。此外，Blazed Cats NFT項目通過NFT持有者的投票，將25%的收益用作慈善，向Mental Health America捐贈了超過25萬美元。俄烏戰爭中，烏克蘭當局也曾經發行NFT募集資金，以作人道救援。

可見NFT並不一定要被視作投資產品，處處講求升值潛力，它也可以代表無私的奉獻。

筆者最近有幸參與策劃一個慈善NFT項目，該NFT名叫Non Fungible Venus（www.nonfungiblevenus.io） ，設計參照了文藝復興時期的名畫《維納斯的誕生》。維納斯女神代表了愛與美，藝術家希望透過此NFT宣揚世界大愛的信息，也支持女性在社會各展所長，所有善款將全數直接贈予香港的慈善機構，包括兒童癌病基金、母親的抉擇及婦女基金會等。項目團隊是次出錢也出力，希望能引起話題，讓大眾能持續關注受惠機構。此項目的另一賣點是用家自製圖像（User Generated Art），讓捐贈者在項目預設的圖案內自行設計NFT的肖像，增加互動，也是開創了NFT的先河。

幣價暴跌過後，大家都把現在形容為「加密嚴冬」（crypto winter），但其實這正好給予大家一個機會，把焦點從投機賺錢轉向實用方面。NFT不止是一項投資產品，它可以幫助品牌推廣產品、結合實物增加流通量，甚至為社會創造價值，幫助弱勢社群。NFT的用途將會愈來愈廣，希望大家能發揮創意，早着先機。

香港數碼資產學會共同創辦人 石壁投資管理(香港)有限公司投資總監

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[區偉志 加密解碼]