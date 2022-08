徐家健：美官方否認衰退 意味持續加息

前幾天,美國總統拜登在白宮就《通脹削減法案》發言時,提到「很多重要銀行人員和經濟學家們都說我們沒有陷入衰退」。原來,即使美國經濟連續兩季出現負增長,代表官方的美國全國經濟研究所仍可否認陷入衰退。官方拒絕接受被傳媒廣泛應用的衰退定義,有以下4個解釋:

First, we do not identify economic activity solely with real GDP, but consider a range of indicators. Second, we consider the depth of the decline in economic activity ……Third, our main focus is on the monthly chronology, which requires consideration of monthly indicators. Fourth, in examining the behavior of production on a quarterly basis, where real GDP data are available, we give equal weight to real GDP.

換句話說,由於官方定義衰退時還可以考慮GDP以外的其他指標,而即使考慮GDP時亦會考慮負增長有幾嚴重,官字始終是有兩把口的。

官字兩把口 衰退否不止看GDP

說回《通脹削減法案》,芝大老師莫里根最近質疑法案無助削減通脹,皆因法案除了加商業稅和藥物價格管制,主要就是大手資助環保工業。傳統貨幣政策,相信在失業與通脹之間取捨;否認衰退,同時以財政政策扮打擊通脹,含意是加息難免持續下去。

美國克林信大學經濟系副教授

