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何啟聰：科技股再急跌 阿里熊61311

標籤：何啟聰

【明報專訊】科技股急跌，阿里巴巴（9988）上周五曾跌逾7%，低見91.7元的接近兩個月低位，收市跌逾6%。有報道稱，馬雲計劃放棄對螞蟻集團的控制權，市場關注其整改狀况。百元關或已形成阻力，並留意能否在90元附近止跌。看好或可考慮阿里牛證58906，收回價82.88元，行使價80.88元，槓桿比率約6.7倍。相反或可考慮阿里熊證61311，收回價107元，行使價109元，槓桿比率約5.9倍。

騰訊（0700）上周五曾急跌近半成，低見305元的逾4個月低位，收市跌逾4%。騰訊300元關口暫仍具明顯支持，吸引資金流入好倉觀望反彈，好友參考300元支持位作為挑選收回價的指標，作免除引伸影響的看好部署。看好或可考慮騰訊牛證61246，收回價291.88元，行使價288.88元，槓桿比率約13.9倍。相反看淡或可留意騰訊熊證62938，收回價322.2元，行使價325.2元，屬新上市產品。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]