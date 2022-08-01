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瑞銀亞洲：資金流好倉 美團購17331

【明報專訊】內地平台監管一直為中概股的不明朗因素，近日杭州市場監管局約談美團（3690）及餓了麼等外賣平台，討論有關低價惡性競爭的問題。有指內容包括食品安全、低價惡性競爭及自查自糾等，消息一出美團隨即偏軟並向下，上周五最低見173.3元，下跌7.8%，收市亦跌超過6%。美團的10天線位於約189元水平，投資者可留意股價能否重上此水平之上。由於股價跌勢急，根據瑞銀於上星期五的即市資金流紀錄，資金流入美團認購證，反映投資者或看好美團短線的走勢。如投資者看好，可留意美團認購17331，行使價220.2元，2022年11月到期，有效槓桿約6倍。

另外，阿里（9988）上周五股價下跌6.1%，收報93.1元，失守100天線水平，如希望博阿里股價反彈的投資者，可留意阿里認購15071，行使價109.98元，2022年11月到期，有效槓桿約5.5倍。

（本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]