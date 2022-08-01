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摩根大通亞洲：博業績做好 匯控購15965

【明報專訊】港股即將進入藍籌業績期，匯豐控股（0005）將於今日（周一）公布中期業績，據彭博社綜合市場預測，匯豐次季淨利息收入按季升約6%，淨利息收盈率有望升至1.3%水平。市場將注視匯控核心資本充足率會否進一步受壓，以及貸款撥備會否因經濟環境轉變而有所上升。

輪證資金流方面，匯豐本周未獲太多資金留意，上周三及周四好倉累計淨流入約300萬元。

如投資者希望業績前進場，看好可留意匯豐認購證15965，行使價52.52元，實際槓桿11.6倍，2022年11月2日到期。看淡可注意匯豐認沽證17093，行使價43.83元，實際槓桿12.4倍，2022年9月23日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]