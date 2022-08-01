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陳永傑：美加息料變溫和 利港樓市

標籤：陳永傑

【明報專訊】美國聯儲局在今年6月、7月都重手加息0.75厘，持續加息，將令今年底基準利率上調至3.75厘至4厘，未來加息幅度將收窄。

聯儲局主席鮑威爾議息後指出，未來適宜持續加息，幅度將取決於所有數據。三藩市聯儲銀行行長戴利早前認為，聯儲局連串進取加息行動，不會導致美國經濟進入衰退。美國經濟及就業市場仍然強勁，聯儲局加息行動並非過激，不擔心經濟進入衰退。即使連串加息，也只是回升至接近3厘，不屬於極端水平。

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，聯儲局可能會在年底前將基準利率上調至3.75厘至4厘，而非3.5厘。意味今個加息周期加幅未算過分。隨着美國通脹再創40年新高，聯儲局今年可能需要將利率上調至超過先前預期水平。在未來幾年如果通脹受控，當局可下調政策利率。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克較早前表明不贊成在7月會議上加息1厘，認為行動過於劇烈會對運行良好的其他許多方面構成破壞，希望它有序，讓人們對經濟有正確的認知。聯儲局加息0.75厘與以往的做法相比，是非常大變動，如果動作再大，人們會擔心。

能源糧食價格回軟令通脹紓緩

筆者認為美國經濟有轉弱趨勢，國際能源及糧食價格回軟令通脹紓緩，加上美國總負債規模龐大，美國將來加息幅度料會收窄，走向0.5厘或0.25厘加息範圍。美國印銀紙還債亦要付出更高昂利息，這一點亦值得注意，加息加得多、還債還得多，都對經濟民生造成影響。筆者相信美國將來加息行動會變得溫和，有利本港樓市長線投資者。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]