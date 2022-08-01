廖偉強：期望樓價大跌最後變失望

目前影響樓市不外乎三大因素，就是疫情、息口及移民潮。疫情影響經濟確實是對的，全球在2020年初開始已受疫情影響；但很多西方國家及部分亞洲地區都已接受與病毒共存，認為這些病毒的殺傷力不足為懼，寧願取消防疫限制去挽救經濟。不過，香港是中國的一部分，需要配合國家動態清零的政策，還好香港受惠於一國兩制，雖然要配合，但也可改良防疫的政策；筆者相信，防疫政策很快便會有所修正，有機會令經濟復蘇。

息口方面，因應美國通脹嚴重，加息步伐料會繼續，香港稍後料會追隨，但筆者相信加幅有限。2015年至2018年美國加息9次合共2.25厘，香港只跟隨加息一次0.125厘，况且過往經驗顯示，加息下樓價依然上升。移民潮的影響，筆者相信確實有不少人移民，但是否一去不返？尚待分曉。移民無疑令放售物業的機會增加，但筆者從公司的樓盤數據分析，因為移民而放盤的數字極低，成交量佔整體交易不足5%，故拖低樓價的機會不大。

傳媒報道成交個案喜歡抓亮點，近期減價個案便會大肆報道，市價個案則只會輕描淡寫，形成減價的個案儼如雷聲般大，市價的個案就如雨點般小，市民就會感覺熊市要來臨了，但筆者相信，今次準買家期望樓價大跌的希望，最終可能只會是失望收場！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]