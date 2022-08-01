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廖偉強：期望樓價大跌最後變失望

標籤：廖偉強

【明報專訊】7月份二手成交量持續下跌，比對6月份平均跌約三成，已是連續3個月出現下跌，成交量下跌反映了地產代理的佣金收入都會跌，筆者相信地產代理的淘汰賽又開始了！筆者最近在不同場合接觸到一些期待入市的買家，這些買家不約而同都表示擔心樓價下跌，在此時入市風險相對較大，寧願暫時採取等待及觀望的策略。

目前影響樓市不外乎三大因素，就是疫情、息口及移民潮。疫情影響經濟確實是對的，全球在2020年初開始已受疫情影響；但很多西方國家及部分亞洲地區都已接受與病毒共存，認為這些病毒的殺傷力不足為懼，寧願取消防疫限制去挽救經濟。不過，香港是中國的一部分，需要配合國家動態清零的政策，還好香港受惠於一國兩制，雖然要配合，但也可改良防疫的政策；筆者相信，防疫政策很快便會有所修正，有機會令經濟復蘇。

息口方面，因應美國通脹嚴重，加息步伐料會繼續，香港稍後料會追隨，但筆者相信加幅有限。2015年至2018年美國加息9次合共2.25厘，香港只跟隨加息一次0.125厘，况且過往經驗顯示，加息下樓價依然上升。移民潮的影響，筆者相信確實有不少人移民，但是否一去不返？尚待分曉。移民無疑令放售物業的機會增加，但筆者從公司的樓盤數據分析，因為移民而放盤的數字極低，成交量佔整體交易不足5%，故拖低樓價的機會不大。

傳媒報道成交個案喜歡抓亮點，近期減價個案便會大肆報道，市價個案則只會輕描淡寫，形成減價的個案儼如雷聲般大，市價的個案就如雨點般小，市民就會感覺熊市要來臨了，但筆者相信，今次準買家期望樓價大跌的希望，最終可能只會是失望收場！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]