布少明：樓價唔「息」驚

談起加息，相信比較多人關心的問題是，究竟加息會否令樓價下跌呢？我們可從以下角度分析一二。首先，其實香港的業主及買家在入市前，已就承做按揭進行高達3厘的壓力測試，間接令本港樓市在加息潮下具備強勁防守力，毋須劈價賣樓。

另一邊廂，目前業主持貨力強，全港約有130萬家庭住戶居於自置居所，而自置家庭中已供滿樓的家庭約85.8萬戶，即業主供滿樓比率達66.1%，業主大減價沽樓誘因不大，所以儘管加息在即，但息口走勢只是影響樓市的其中一項因素，所以估計樓價大跌空間有限。

樓市方面，近期「息」魔殺到打擊二手樓市表現，買家入市時難免較為審慎；反觀一手卻恍如出現「平行時空」：屯門區一個具規模的焦點新盤，收票情况非常理想，筆者執筆之時據悉已收逾1.9萬票，超額認購逾55倍，榮膺今年新盤票王。個人預期，8月在大型新盤「加持」下，一手成交有望升至逾2000宗。

以上入票情况，正好反映一個事實：目前樓市基調依然相當健康，購買力充足，近期新盤反映理想，成功引出各方客源，大量實力向隅客湧現，只要價錢合適，相信他們隨時再度入市一手，或者在二手市場尋寶。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]