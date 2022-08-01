永明調查:港人「退休掌控力」改善 高通脹持續 退休規劃要趁早

永明公布最新一期「永明金融退休掌控力指數」，較去年上升4.8至61.1，反映港人的退休掌控力提升。「情報掌控」指規劃退休及退休儲蓄相關的資訊和知識，「行動掌控」指實踐退休規劃及儲蓄的具體行動，「正面經驗掌控」指在實踐有關規劃及儲蓄時的個人體驗；當中以「正面經驗掌控」的表現最為突出。

根據是次調查受訪者的回應，「情報掌控」、「行動掌控」及「正面經驗掌控」三個範疇的得分，分別為60.2、60.9及62.5。已婚人士的退休掌控力繼續領先單身一族，指數由去年58.6升至今年64.3，單身人士的退休掌控力指數為52.4，與去年相若。今年整體退休掌控力在重要性與實際表現之間的差距有回落迹象。逾半數人認為情報、行動和正面經驗掌控對退休規劃及退休儲蓄均非常重要，約四成人對其實際表現感到非常滿意，較去年只得三成有明顯改善。

「正面經驗掌控」指數最佳 升至44％

在三大退休掌控力之中，最多人自覺在「正面經驗掌控」的表現做得非常好，由去年33%大幅增至44%，位列首位。五成人對自己能夠實踐退休目標非常有信心，較去年增加12個百分點。此外，50%人自覺在檢討個人財政狀况頻率方面做得非常滿意，48%認為自己管理退休儲蓄組合的心態積極。同時，五成人認真了解自己對退休新生活的期望及需要，較去年42%增加8個百分點；47%對自己在通盤檢視所有退休投資、儲蓄項目的表現數據方面感到非常滿意，高於去年的36%。

楊娟表示：「今年是我們第二年公布退休掌控力指數，樂見港人在退休規劃各方面的掌控力逐步提升，儘管仍有進步空間，但整體表現令人鼓舞。然而，面對通脹高企，加上環球不確定因素增加，港人更不可掉以輕心，要及早開始為退休規劃儲蓄籌謀，增強防守力，日後方可自主掌控退休人生。」

港人理想退休年齡有年輕化趨勢，40%人表示希望於60歲前退休，較去年的33%多7個百分點。不少人或許會為了提早達成退休目標而加倍努力，調查就發現有更多港人在規劃退休及實行退休儲蓄兩方面均較一年前更努力。63%人認為自己比一年前更努力規劃退休港人，較去年52%增加11個百分點；62%人則認為自己比一年前更努力實行退休儲蓄計劃，亦較去年51%高出11個百分點。

近九成受訪者視父母為退休規劃一部分

另一方面，近九成（88%）視父母為個人退休規劃的一部分。受訪者現時給父母家用的中位數為每月5000元，逾五成人（53%） 表示退休後仍會繼續向父母支付全額家用；即使82%人同意子女供養退休父母是理所當然，但為人父母者，91%人則期望退休生活能自給自足，不會在經濟上為子女或家人造成壓力。 永明金融首席客戶及市務總監馮震宇表示，不少港人或會考慮在退休後移居內地大灣區，71%人認為跨境保險通有助提升他們在大灣區退休的意欲，而且受訪者最期望透過跨境保險通利用金融科技簡化投保手續及核保流程，可以令生活獲得更全面保障。

是次調查亦探討了港人在後疫情時代的投資取態和對理財產品的需求。74%人認為自己累積財富能力較兩年前弱，88%人指外圍環境不穩而偏向訂定短至中期理財目標，可見港人在近兩年的理財態度趨向審慎。雖然如此，七成人對未來12個月的投資前景感到樂觀，主要是由於經濟活動恢復（65%）及疫情逐步受控（63%）。問及作出理財決定時取決於哪些因素，受訪者主要考慮理財產品的保證回報（47%），其次是潛在回報（39%）及高流動性（36%）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]