稅前利潤遠勝預期 倫敦開市續升2%

料今明年淨利息收益各升近兩成

匯控在倫敦股價接力上升，截至晚上9時半上升7.13%，折合報52.99港元，較本港收市高2.2%。期內美國加快加息，匯控第二季淨息差按年擴大0.15個百分點至1.35%，淨利息收入按年上升13.21%至74.54億美元。受財富管理及個人銀行業務旗下制訂保險產品業務所受的不利市况等影響，列帳基準收入按年上升1.65%至127.72億美元，支出按年減少5%至81.07億美元，經調整收入增長率與支出增長率之差（JAWS）有正12%。

大摩唱好 目標價升至61.3元

匯控預期收入前景將繼續向好，預期2022年的淨利息收益將至少有310億美元，即較去年上升17.07%，至2023年再較2022年預期升19.35%至370億美元。聯儲局點陣圖預期，美國利率將在明年見頂，財務總監邵偉信表示，利率或在2024年以後下調，但預期只是回到疫前的正常水平。

摩根士丹利發表報告，將匯控目標價提升3.9%至61.3元，評級維持「與大市等配」。反映盈利預期提高，該行指匯控淨息差提高，成本和預期信貸損失亦低於預期，在具挑戰性的宏觀經濟環境下仍提高股本回報率指引。該行預期，匯控可望在2023年恢復回購。