澳門上月賭收4億 澳博兩年半蝕百億

賭收按季大跌83.9%

澳門7月份賭收只有3.98億澳門元，按季大跌83.9%。今年首7個月當地賭收只有266.68億澳門元，亦按年大跌53.6%。雖然當地賭場明天重開，但是GGR Asia引述摩根大通報告稱，最少要到「十．一黃金周」開始，澳門的賭收才有望回升。

澳博：已完成190億元再融資

此外，澳博公布中期業績，期內LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）大增1.3倍，達11.76億元；中期虧損亦按年大增88%至27.57億元（見表）；期內繼續「燒錢」，截至6月底上手持現金只餘24.05億元，按年減少28.2%，亦如去年一樣，不會派中期息。

同時，集團表示，已完成190億元再融資，澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝稱，期待在新一輪博彩經營發牌競投中取得成功。

澳博期內的貴賓博彩、中場及角子機業務的毛收益分別只有3.87億、34.35億及2.48億元，分別按年減少54.8%、21.7%及6.3%。若按項目劃分，上葡京及新葡京則分別錄得LBITDA 4.83億及3.74億元，當中新葡京的LBITDA按年大增逾73%。

另外，由澳博打理的回力海立方、葡京、東方及海島4個自行推廣場，LBITDA為1.97億元，按年微增。14個衛星場反而錄得EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）700萬元。