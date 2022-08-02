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儲局「轉鴿」日圓4連升 兌美元創6周新高 兌港元俳徊5.9

【明報專訊】市場對美國經濟轉弱的擔憂，令聯儲局加息路徑被重新評估。日圓成美國利率預期下降的主要受惠者，兌每美元昨連續第四天反彈，升幅最多達1%，升穿132，高見131.8，創6周高位，較日圓在7月中跌穿139的24年低位相比，升逾5%；每百日圓兌港元昨在5.9水平徘徊。美匯指數偏軟，昨低見105.31，是7月初以來低位。

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率跌穿2.9厘，美國10年期國債孳息率更跌穿2.6厘。昨晚公布的美國7月ISM製造業指數，由6月的53微跌至52.8，高於市場預期，卻是2020年6月以來最低。數據公布後，美股三大指數午夜前由跌轉升，納指升幅達0.7%，大型科技股及晶片股上漲。

消費者一年通脹預期降溫

美國近期的經濟數據好壞參半，密歇根大學上月的消費者一年通脹預期終值略降至5.2%，惟聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在6月按年升4.8%，繼續在接近40年高位徘徊。此外，美國次季GDP連續兩季收縮，陷入技術衰退。加息的影響開始反映於經濟，市場押注聯儲局已接近加息周期尾聲，令美、日經通脹調整的利差正在收窄。渣打駐新加坡的全球貨幣及宏觀策略師Mayank Mishra指出，美國10年期國債孳息率與同年期的日本國債孳息率實際利差，已由6月中的1.5厘以上，縮窄至0.8厘。

亞洲的外匯交易員稱，對冲基金正減少美元長倉，購入更多日圓避險。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，對冲基金已將日圓期貨及期權的淨空倉倉位，削減至去年3月以來最低水平。目前日圓的淨空倉合約只有約2.3萬份，不及4月峰值的三分之一。渣打分析指出，美元兌日圓，以及美、日利差的周期峰值可能已出現，即使通脹令聯儲局保持鷹派，但市場對美國經濟轉弱的擔憂，也會令美國長期國債孳息率受壓。

分析：日圓止跌言之尚早

儘管如此，日圓仍是G10貨幣中，表現最差的貨幣，今年以來跌約13%。索尼金融指出，只有當聯儲局的動向明朗化後，日圓跌勢才可能接近尾聲，現在說日圓不會再貶至140為時尚早。荷蘭國際集團（ING）報告稱，投資者應預計未來數周的利率預期及美元走勢，對經濟數據更為敏感。市場本周的關注焦點，是周五公布的美國7月非農職位，預計將增加23萬個，低於6月的37.2萬個增幅。

受美元轉弱影響，歐元兌美元昨升0.3%至1.025，英鎊兌美元漲0.7%至1.225。經濟師預期，英倫銀行將於周四的議息會議宣布加息半厘，這將會是該央行27年來最大的加息幅度，並將宣布撤回部分寬鬆刺激措施，以遏抑40年來最嚴重的通脹。英倫銀行已警告，今年通脹可能達11%。

油組與盟友（OPEC+）將於周三商議產量配額。受惠於油價高企，油組領袖沙特阿拉伯第二季GDP按年增長11.8%，創2011年以來最快增幅。數據顯示，沙特次季來自石油業的GDP按年急增23.1%，石油行業以外的GDP增長5.4%。儘管油價近期因經濟衰退的擔憂而回軟，但仍較年初水平高出20%。不過受中國製造業數據轉弱影響，國際油價昨晚跌4%，布油跌穿每桶100美元。

（綜合報道）

[國際金融]